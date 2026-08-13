 Rasta į Kazlų Rūdos miškus uogauti išėjusi ir pasiklydusi moteris

Rasta į Kazlų Rūdos miškus uogauti išėjusi ir pasiklydusi moteris

2026-08-13 16:47 diena.lt inf.

Ketvirtadienį Lietuvos kariuomenės atstovai pranešė, kad kariai rado tris paras ieškotą, miške pasiklydusią moterį.

Violeta Triponienė
Violeta Triponienė / S. Lisausko/BNS, feisbuko grupės „Dingusių žmonių paieška !!!!!!“ nuotr.

Kaip teigiama, rugpjūčio 13 d. Kazlų Rūdos miškuose Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai rado nuo sekmadienio iš namų išėjusią ir negrįžusią Violetą Triponienę. 

Nukentėjusioji iš namų į Kazlų Rūdos miškus išvyko dar sekmadienį. Nuo trečiadienio jos paieškai buvo pasitelktas Taikos meto užduočių pajėgose budinis Ulonų bataliono karių būrys. 

Moterį kariai rado po nepilnos paros paieškų. Joms vykdyti buvo pasitelkti ir bepiločiai orlaiviai. Nukentėjusioji perduota medikams.

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