 Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

2026-05-22 18:12
BNS inf.

 Rietavo savivaldybėje, Sauslaukio kaime, penktadienį žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis</span>
Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis / A. Vaitkevičiaus/BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
sodinti
Zudikas vairuotojas tures sesti.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų