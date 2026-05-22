Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

Policijos žiniomis, nelaimė įvyko apie 15 valandą. Statybvietėje krovininis automobilis, važiuodamas atbuline eiga, pervažiavo ir mirtinai sužalojo, pirminiais duomenimis, degalinės darbuotoją ukrainietį.
Aplinkybės tikslinamos.
Rietavo savivaldybėje, Sauslaukio kaime, penktadienį žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis, pranešė Policijos departamentas.
Policijos žiniomis, nelaimė įvyko apie 15 valandą. Statybvietėje krovininis automobilis, važiuodamas atbuline eiga, pervažiavo ir mirtinai sužalojo, pirminiais duomenimis, degalinės darbuotoją ukrainietį.
Aplinkybės tikslinamos.
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