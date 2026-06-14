Šakių rajone rasta rankinė granata, buvo įvestas planas „Skydas“

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, Sintautų seniūnijos Kirmiškių kaime 9.55 val. buvo sulaukta pranešimo, kad yra įvestas planas „Skydas“.
Budėta, kol atvyko išminuotojai ir rastą F1 rankinę granatą susprogdino vietoje.
Šakių rajone sunaikinta rasta rankinė granata.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, Sintautų seniūnijos Kirmiškių kaime 9.55 val. buvo sulaukta pranešimo, kad yra įvestas planas „Skydas“.
Budėta, kol atvyko išminuotojai ir rastą F1 rankinę granatą susprogdino vietoje.
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