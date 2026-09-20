Šakių rajone tvenkinyje rastas dingusio vyro kūnas

Pasak jos, apie 12.31 val. Sodų gatvėje tvenkinyje rastas galimai nuskendusio 1983 metais gimusio vyro kūnas, jis buvo ieškomas nuo rugsėjo 16-osios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šakių rajone, Voverių kaime, šeštadienį tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, sekmadienį pranešė Marijampolės policija.
Pasak jos, apie 12.31 val. Sodų gatvėje tvenkinyje rastas galimai nuskendusio 1983 metais gimusio vyro kūnas, jis buvo ieškomas nuo rugsėjo 16-osios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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