Iš saugomoje aikštelėje pastatytų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino

Kaip pranešė Marijampolės policija, Varpučių kaime, išlaužus sunkvežimių „Renault“ ir „Scania“ degalų bakus, pavogta apie 320 l dyzelino. Padaryta žala siekia apie 704 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Vilkaviškio rajone, aptvertoje ir saugomoje aikštelėje, iš dviejų sunkvežimių pavogta daugiau nei 300 litrų dyzelino.
Kaip pranešė Marijampolės policija, Varpučių kaime, išlaužus sunkvežimių „Renault“ ir „Scania“ degalų bakus, pavogta apie 320 l dyzelino. Padaryta žala siekia apie 704 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
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