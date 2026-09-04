 Iš saugomoje aikštelėje pastatytų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino

Iš saugomoje aikštelėje pastatytų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino

2026-09-04 16:46
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilkaviškio rajone, aptvertoje ir saugomoje aikštelėje, iš dviejų sunkvežimių pavogta daugiau nei 300 litrų dyzelino.

<span>Iš saugomoje aikštelėje pastatytų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino</span>
Iš saugomoje aikštelėje pastatytų sunkvežimių pavogta per 300 litrų dyzelino / Asociatyvi instagramo nuotr.

Kaip pranešė Marijampolės policija, Varpučių kaime, išlaužus sunkvežimių „Renault“ ir „Scania“ degalų bakus, pavogta apie 320 l dyzelino. Padaryta žala siekia apie 704 eurus.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
Vilkaviškio rajonas
saugoma aikštelė
dyzelinas
vagystė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų