Šiaulių regiono gydymo įstaigų darbuotojų korupcijos byloje teismas skyrė baudas, uždraudė dirbti

Šioje viešųjų pirkimų korupcijos byloje Šiaulių bendrovė „Dinas“, užsiimanti oro kondicionavimo sistemų įrengimu, ir medicininės įrangos prekyba užsiimančios įmonės Šiaulių skyriaus vadovas Arnoldas Šmėga buvo kaltinami papirkimu.
Respublikinės Šiaulių ligoninės technikas Paulius Jarmalavičius, Raseinių ligoninės darbuotojas Arnoldas Velička ir buvusi Radviliškio rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Irena Janušonienė kaltinti kyšininkavimu.
„Dino“ valdytojui Zigmui Petrošiui teismas skyrė 12,5 tūkst. eurų baudą, pačiai bendrovei – 15 tūkst. eurų baudą, o A. Šmėgai už trijų valstybės tarnautojams prilygintų ligoninių darbuotojų papirkimą – 30 tūkst. eurų baudą.
I. Janušonienei už kyšio priėmimą teismas skyrė 17,5 tūkst. eurų baudą bei nutarė išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančius 3 tūkst. eurų. P. Jarmalavičiui skirta 10 tūkst. eurų, A. Veličkai – 8,5 tūkst. eurų bauda.
Teismas taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemones – A. Veličkai trejiems metams, o I. Janušonienei ir P. Jarmalavičiui ketveriems metams atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Kaip nustatė teismas, nuteistieji sutarė, kad A. Šmėga bus asmeniškai informuotas apie ligoninių vykdomus viešuosius pirkimus, jiems skirtą pinigų sumą, parduodamos medicininės įrangos techninių specifikacijų vertinimą. Už tai jis organizavo ligoninių atstovų ar jų šeimos narių automobilių remonto paslaugų apmokėjimą, telefono ir kitos įrangos pirkimą.
Anot teismo, A. Velička, būdamas Raseinių ligoninės medicinos technikos inžinieriumi ir įstaigos mažos vertės pirkimų organizatoriumi, priėmė kyšį iš A. Šmėgos – 195 eurų vertės mobilųjį telefoną „Xiaomi“, už kurį sumokėjo bendrovė „Dinas“.
Taip pat kaltinamasis Z. Petrošius, būdamas „Dino“ akcininku ir direktoriumi, per A. Šmėgą davė tuometės Radviliškio rajono PSPC vadovės I. Janušonienės reikalautą 3 tūkst. eurų kyšį už tai, kad ši viešai nepaskelbė apie pirkimus, nesudarė galimybių juose dalyvauti visiems norintiems tiekėjams.
Pasak teismo, I. Janušonienė veikė bendrovės „Dinas“ naudai ir dirbtinai išskaidė oro kondicionavimo sistemos įsigijimo bei sumontavimo viešąjį pirkimą į atskirus, kad juos laimėtų ši ar su ja susijusios įmonės.
Kyšiai trims sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie vykdė viešuosius pirkimus, buvo duoti analogišku tikslu ir būdu, per juridinių asmenų atstovą A. Šmėgą.
Šios nusikalstamos veikos padarytos 2019–2021 metais.
Teismas nurodė, kad nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų parodymais, kriminalinės žvalgybos pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga. Nuteistieji teisminio nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino.
Byloje kyšininkavimu buvo kaltinamas dar vienas Respublikinės Šiaulių ligoninės specialistas. Šiam mirus, teismas baudžiamąjį procesą jo atžvilgiu nutraukė.
Naujausi komentarai