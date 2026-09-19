Šiauliuose naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas: įtariama moteris paguldyta į ligoninę

Kaip šeštadienį pranešė Policijos departamentas, išdaužtas langas Vilniaus gatvėje pastebėtas apie 3 val.
Dėl įvykio įtariama 1983 metais gimusi moteris, tačiau ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę.
Aplinkybės aiškinamos.
Šiauliuose penktadienio naktį išdaužtas Šiaulių rajono savivaldybės pastato langas.
Kaip šeštadienį pranešė Policijos departamentas, išdaužtas langas Vilniaus gatvėje pastebėtas apie 3 val.
Dėl įvykio įtariama 1983 metais gimusi moteris, tačiau ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę.
Aplinkybės aiškinamos.
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