Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis

Įmonei priklausantis automobilis „Mercedes Benz E200“ pavogtas iš aptvertos stovėjimo aikštelės.
Pasak pareigūnų, vagystė įvykdyta tarp birželio 22 ir rugsėjo 7 dienos, o pareiškimas gautas penktadienį.
Vagys Šiauliuose pavogė 12 tūkst. eurų vertės automobilį, praneša miesto policija.
Įmonei priklausantis automobilis „Mercedes Benz E200“ pavogtas iš aptvertos stovėjimo aikštelės.
Pasak pareigūnų, vagystė įvykdyta tarp birželio 22 ir rugsėjo 7 dienos, o pareiškimas gautas penktadienį.
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