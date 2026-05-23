Smurto proveržis Šalčininkų rajone: per vakarą nukentėjo keturi nepilnamečiai

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, penktadienį apie 14 val. rajono mokykloje kilus konfliktui buvo sumuštas 2010 metais gimęs nepilnametis. Dėl incidento pareigūnai surinko medžiagą.
Prieš 23 val. 1983 metais gimusi moteris ir 1978 metais gimęs vyras smurtavo prieš 1987 metais gimusią moterį bei du nepilnamečius, gimusius 2012 ir 2016 metais. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dar vienas incidentas užfiksuotas po 23 val. viešoje vietoje. Jo metu sumuštas 2009 metais gimęs nepilnametis, jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į ligoninę.
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