Sodyboje Molėtų rajone rasta įvairių kalibrų šovinių

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, kovo 23 d. Molėtų rajone, Balninkų seniūnijoje, sodyboje, kurios dalis priklauso vyrui, buvo rasta ir paimta 34 vnt. pirmos rūšies šovinių, kurie yra pramoninės gamybos 16-o kalibro medžiokliniai šoviniai, ir vienas antros rūšies šovinys, kuris yra pramoninės gamybos 20-o kalibro medžioklinis šovinys.
Vyras teisės laikyti rastų kalibrų šaudmenis neturi.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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