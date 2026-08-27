 Sostinės Savanorių prospekte siautė padegėjas: liepsnojo ir pašto dėžutės, ir mašinos

Sostinės Savanorių prospekte siautė padegėjas: liepsnojo ir pašto dėžutės, ir mašinos

2026-08-27 09:16
Karolina Konopackienė (ELTA)

Trečiadienį viename sostinės daugiabučių laiptinių padegus pašto dėžutes, kilęs gaisras apgadino tris automobilius ir du konteinerius.

<span>Sostinės Savanorių prospekte siautė padegėjas: liepsnojo ir pašto dėžutės, ir mašinos</span>
Sostinės Savanorių prospekte siautė padegėjas: liepsnojo ir pašto dėžutės, ir mašinos / Ž. Gedvilos / ELTA nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, gaisras kilo trečiadienį apie 17.55 val. Savanorių prospekte.

Pirminiais duomenimis, daugiabučio namo laiptinėje apdegė padegtos pašto dėžutės, šiukšlių konteineris, taip pat tarp daugiabučių namų stovintis statybinis konteineris, kuris apdegė.

Gaisro metu buvo apgadinti trys šalia stovėję automobiliai – „Toyota Auris“, „VW Sharan“ ir „Peugeot 3008“.

Materialinis nuostolis ir įtariamieji nustatinėjami.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Šiame straipsnyje:
pašto dėžutė
gaisras
automobiliai
padegėjai

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pačius padegėjus padeginės bus tvarka.
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