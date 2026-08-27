Sostinės Savanorių prospekte siautė padegėjas: liepsnojo ir pašto dėžutės, ir mašinos

Kaip pranešė Policijos departamentas, gaisras kilo trečiadienį apie 17.55 val. Savanorių prospekte.
Pirminiais duomenimis, daugiabučio namo laiptinėje apdegė padegtos pašto dėžutės, šiukšlių konteineris, taip pat tarp daugiabučių namų stovintis statybinis konteineris, kuris apdegė.
Gaisro metu buvo apgadinti trys šalia stovėję automobiliai – „Toyota Auris“, „VW Sharan“ ir „Peugeot 3008“.
Materialinis nuostolis ir įtariamieji nustatinėjami.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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