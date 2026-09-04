Sukčių kišenėse – vėl keli šimtai tūkstančių eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į Kauno apskrities policiją kreipėsi 1964 metais gimęs vyras. Jis pranešė, kad laikotarpiu nuo gegužės 8 dienos iki rugpjūčio 5 d. Kaune, internetinėje platformoje investuojant pinigus, nepažįstami asmenys apgaule pasisavino 48,4 tūkst. eurų.
Vilniaus apskr. policija ketvirtadienį sulaukė 1955 metais gimusio vyro pranešimo. Pareiškėjas nurodė, kad gegužės mėnesį, būnant Vilniuje esančiuose namuose, elektroninėje erdvėje susipažino ir bendravo su moterimi, kuri apgaule išviliojo 44 tūkst. eurų.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Didžiausią nuostolį patyrė draugo apgautas vilnietis, gimęs 1990 metais. Į policiją kreipęsis vyras pranešė, kad laikotarpiu nuo vasario 1 d. iki rugsėjo 2 d. Vilniuje, apgaule suklaidintas draugo, perdavė jam asmens tapatybės kortelę su el. parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu.
Pasinaudojus jo duomenimis, vyras buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galimai vykdytos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis siekia 192 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl turto prievartavimo ir antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimo arba pagrobtojo panaudojimo.
Sostinės policijos duomenimis, ketvirtadienį gautas pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 10.30 val., Vilniuje nepažįstama moteris, prisistačiusi giminaite, iš moters (gim. 1949 m.) apgaule išviliojo 2 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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