Sukčių nuorodą paspaudęs raseiniškis prarado 4,2 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, 1985 metais gimęs vyras rugpjūčio 18 dieną paspaudė į telefoną SMS žinute gautą nuorodą. Suvedęs banko duomenimis, raseiniškis neteko 4,2 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Apie dar vieną sukčiavimo atvejų pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Anot jos, 1955 metais gimusi moteris pirmadienį pranešė policijai, kad nuo rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 dienos, bendraudama su įvairiais nepažįstamais asmenimis ir neva investuodama, ji prarado 7149, 60 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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