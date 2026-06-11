Sulaikytas prieš moterį smurtavęs nepilnametis

Kaip ketvirtadienį pranešė Šiaulių apskrities policija, 18 val. Vilniaus gatvėje 2008 metais gimęs nepilnametis smurtavo prieš 1991 metais gimusią moterį, jie abu buvo blaivūs.
Nukentėjusiąją apžiūrėjo medikai, į gydymo įstaigą jos nevežė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, įtariamasis uždarytas į areštinę.
Be to, Klaipėdos policija trečiadienį popiet gavo pranešimą apie uostamiesčio Puodžių gatvėje nepilnametę galimai mušusias dvi kitas nepilnametes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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