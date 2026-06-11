 Sulaikytas prieš moterį smurtavęs nepilnametis

Sulaikytas prieš moterį smurtavęs nepilnametis

2026-06-11 12:30
BNS inf.

Pakruojyje trečiadienio vakarą nepilnametis smurtavo prieš moterį, jį sulaikė policija.

<span>Sulaikytas prieš moterį smurtavęs nepilnametis</span>
Sulaikytas prieš moterį smurtavęs nepilnametis / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Šiaulių apskrities policija, 18 val. Vilniaus gatvėje 2008 metais gimęs nepilnametis smurtavo prieš 1991 metais gimusią moterį, jie abu buvo blaivūs.

Nukentėjusiąją apžiūrėjo medikai, į gydymo įstaigą jos nevežė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, įtariamasis uždarytas į areštinę.

Be to, Klaipėdos policija trečiadienį popiet gavo pranešimą apie uostamiesčio Puodžių gatvėje nepilnametę galimai mušusias dvi kitas nepilnametes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

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