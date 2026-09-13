Švenčionių rajone vyras nesėkmingai mėgino papirkti pareigūnus 200 eurų kyšiu

Pasak pareigūnų, apie 18 val. Padumblės kaime sustabdytas 1970 metais gimęs vyras kyšį pasiūlė siekdamas išvengti atsakomybės už tai, kad vairavo motorolerį be techinės apžiūros ir privalomojo civilinio draudimo, be to, nestojo stabdomas.
Pažeidėjui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų, naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimų bei nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.
Taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.
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