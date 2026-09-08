Tarybos narys Jakubavičius lieka nuteistas „čekiukų“ byloje

Kaip Eltai teigė Apeliacinio teismo atstovė spaudai Venta Valčackienė, baudžiamąją bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas nusprendė pakoreguoti praėjusių metų gruodį Kauno apygardos teismo nuosprendžio dalį, iš nuosprendžio pašalinant aplinkybę, kad D. Jakubavičius svetimą turtą įgijo, piktnaudžiaudamas Alytaus rajono savivaldybės buhalterijos skyriaus darbuotojų pasitikėjimu.
Tačiau likusi pirmos instancijos teismo sprendimo dalis palikta nepakeista, tad D. Jakubavičius lieka nuteistas „čekiukų“ byloje.
2025 m. gruodį Kauno apygardos teismas D. Jakubavičių pripažino kaltu minėtoje byloje, skyrė jam 10 tūkst. eurų baudą.
Be to, vyrui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – viešųjų teisių atėmimas 3 metams būti išrinktam, paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto, taigi D. Jakubavičius neteks pareigų Alytaus rajono taryboje.
Šis teismo sprendimas kasacine tvarka gali būti apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Pirmosios instancijos teismas D. Jakubavičių pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu bei sukčiavimo. Nusikaltimai susiję su lėšų, skiriamų tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti, pasisavinimu.
Teismas taip pat tenkino civilinį ieškinį – Alytaus rajono savivaldybės naudai iš nuteistojo priteista 8,4 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, D. Jakubavičius, sistemingai klastodamas dokumentus, 2019-2023 m. įgijo Alytaus rajono savivaldybės administracijai priklausantį 8 402 eurų turtą. Už tokią pinigų sumą degalinėse buvo įsigyta kuro ir įrangos – į ataskaitas vyras įtraukė ir savo asmeniniams poreikiams įsigytų mobiliojo ryšio telefonų įmokas.
D. Jakubavičius kaltės dėl pareikštų kaltinimų nepripažino, jis sakė esąs aktyvus politikas, todėl patyrė daug išlaidų.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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