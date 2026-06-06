 Tauragės rajone sustabdytame automobilyje policija aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių

Tauragės rajone sustabdytame automobilyje policija aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių

2026-06-06 10:03
BNS inf.

Pareigūnai Tauragės rajone, Gedgaudiškės kaime, ketvirtadienį sustabdytame automobilyje „Toyota Avensis Verso“ aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių, šeštadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

<span>Tauragės rajone sustabdytame automobilyje policija aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių</span>
Tauragės rajone sustabdytame automobilyje policija aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių / V. Balkūno/ BNS nuotr.

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Komentarai

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senis
lietuvos sienos kiauros kaip ir įstatimai ir visa šį roju sukčiam ir kontrabandystam sukuria mūsų išrinktas seimas.
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