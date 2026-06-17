Teismas išnagrinėjo prokuroro prašymą dėl Sadauskienės suėmimo pratęsimo

Nutartis bus skelbiama taip pat trečiadienį.
Moteris teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu.
„Ji plačiai pasisakė, ji prašo netaikyti griežčiausios kardomosios priemonės, tai natūralus toks noras. Ji nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios duoda išsamius parodymus, paaiškinimus, ji nesislepia, negudrauja“, – Eltai sakė J. Sadauskienės advokatas Vaidotas Sviderskis.
Pasak jo, prokuroras suėmimo terminą prašo pratęsti trimis pagrindais. Prokuroro manymu, įtariamoji gali bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus ir poveikį ikiteisminiam tyrimui.
Advokatas su prokuroro motyvais nesutinka.
Suimti J. Sadauskienę trijų mėnesių laikotarpiui prokuratūra prašė ir balandį, tačiau tada teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir nustatė trumpesnį – dviejų mėnesių -- suėmimo terminą. Jis baigiasi savaitgalį.
Paramediko nužudymo byloje iš viso yra trys įtariamieji. Panevėžio apylinkės teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Kitą įtariamąjį Ilją Solkaną teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkano tėvas.
V. Solkano suėmimo terminas antradienį buvo pratęstas trims mėnesiams.
ELTA primena, kad paramediko M. S. kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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