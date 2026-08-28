Teismas skelbs sprendimą Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo neapykantos kurstymo byloje

Šioje byloje A. Kandrotui, pravarde Celofanas, skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o A. Lobovui – pusė metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų.
Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo.
A. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės, skirtos kitoje byloje, slapstosi užsienyje. Birželio pabaigoje išduotas jo Europos arešto orderis. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo A. Kandroto ekstradicijos į Lietuvą.
Recidyvistais pripažinti A. Kandrotas ir A. Lobovas nuteisti už neapykantos kurstymą prieš buvusį Laisvės partijos pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos.
Anksčiau kaltinamieji teisme teigė, kad dėl savo poelgių nesigaili. Iš T. V. Raskevičiaus 2024-ųjų rudenį jie tyčiojosi teisme, kur buvo nagrinėjama byla dėl to, kad politikas pabučiavo A. Kandrotą.
Kaip BNS rašė anksčiau, per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys, pasak teisėsaugininkų, leidžia pagrįstai manyti, kad užpernai rugsėjo 20 dieną Vilniaus apylinkės teisme vykstančio posėdžio metu A. Kandrotas, dalyvaudamas posėdyje nuotoliniu būdu, bei kaip stebėtojas atvykęs A. Lobovas viešai tyčiojosi iš tuometinio Seimo nario T. V. Raskevičiaus, skatino neapykantą bei kurstė diskriminaciją dėl politiko seksualinės orientacijos, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams.
Be to, anot prokuratūros, A. Kandrotas viešai tyčiojosi iš T. V. Raskevičiaus ir po vėlesnių posėdžių, vaizdo įrašai su šiais pasisakymais buvo išplatinti socialiniame tinkle „Facebook“.
Užpernai rudenį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje A. Lobovas paskelbė įrašus, kuriais tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta prieš LGBTIQ asmenis ir T. V. Raskevičių.
Į prokuratūrą dėl A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo veiksmų kreipėsi tuometinė Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė ir Europos Parlamento narys Dainius Žalimas.
BNS rašė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė ieškinį byloje, kurioje A. Kandrotas iš T. V. Raskevičiaus reikalavo 100 eurų neturtinės žalos už bučinį ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
Tąsyk teismas nusprendė, kad A. Kandrotas turės atlyginti T. V. Raskevičiui 2,8 tūkst. eurų teismo išlaidų.
A. Kandroto ir T. V. Raskevičiaus konfliktas įvyko 2023-iųjų vasarą, kai Vilniuje, Gedimino prospekte, vyko LGBTIQ eitynės. Katedros aikštėje protesto akciją surengė A. Kandrotas. Kai jis priėjo prie T. V. Raskevičiaus norėdamas kartu nusifotografuoti, pastarasis jį pabučiavo.
Po to A. Kandrotas kreipėsi į policiją prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio priekabiavimo. Policija tyrimo nepradėjo. Todėl A. Kandrotas kreipėsi į teismą civiline tvarka.
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