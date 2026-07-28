Teisme – automobilių plovyklų siaubu tapę lenkai

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, kaltinamąjį aktą surašęs Marijampolės apylinkės prokuroras Vytautas Nacikūnas perdavė baudžiamąją bylą nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.
Teisėsaugos duomenimis, nuo šių metų vasario iki kovo kaltinamieji, įsibrovę į automobilių plovyklų pinigų saugyklas, vogė jose buvusius pinigus. Į monetų surinkimo terminalus jie patekdavo panaudodami metalo kirpimo žirkles bei laužtuvus.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyti keturi vagysčių ir turto sugadinimo epizodai Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke ir Vilkaviškyje, taip pat asmenys kėsinosi apvogti vieną plovyklą Šiauliuose.
Kaip įtariama, išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius, Vilkaviškyje buvo pagrobti 5 tūkst. 900 eurų, Jurbarke – 2 tūkst. 156, Ukmergėje – 3 tūkst. 593, o Kuršėnuose – 33 eurai.
Kaltinamiesiems taikomas suėmimas, nes, būdami laisvėje ir suvokdami neišvengiamumą, pasak prokuroro, asmenys gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo.
„Kartais asmenys vogdami, ypač įsibrovimo metu, sunaikina ar sugadina žymiai daugiau turto, nei jo pagrobia. Todėl atitinkamai ir baudžiamoji atsakomybė už tokią veiką yra griežtesnė. Šiuo atveju, sugadinto turto vertė viršija 15 tūkst. eurų“, – pranešime nurodė V. Nacikūnas.
Baudžiamajame kodekse už svetimo turto vagystę numatoma griežčiausia sankcija – laisvės atėmimas iki šešerių metų, už turto sunaikinimą ar sugadinimą – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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