Teisme – Vytauto Gapšio skundas

Kauno apylinkės teismas trečiadienį gavo V. Gapšio skundą dėl birželio 11-osios nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti minėtos komisijos gegužės 4-osios sprendimą dėl nuteistojo paleidimo, BNS nurodė teismo atstovė Inga Ramanauskienė.
Eksparlamentaras prašo komisijos nutarimą ir Kauno apygardos prokuratūros skundą perduoti apylinkės teismui nagrinėti iš naujo bei užtikrinti galimybę jam pareikšti poziciją dėl prokuratūros skundo argumentų.
V. Gapšys prašo jo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į teismo posėdį kviečiant nuteistąjį ir jo gynėją.
Kaip rašė BNS, prokuratūra nesutinka su Lygtinio paleidimo komisijos išvadomis dėl V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos. Prokuratūros vertinimu, nuteistojo pataisa turėtų būti tęsiama įkalinimo įstaigoje.
Teismai iki šiol jau dukart atmetė V. Gapšio prašymus jį paleisti anksčiau laiko po to, kai Lygtinio paleidimo komisija priėmė ekspolitikui nepalankius sprendimus.
V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį patvirtino V. Gapšio kaltę, skirdamas jam kiek švelnesnę ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Nuteistajam dar likę atlikti apie metus ir aštuonis mėnesius laisvės atėmimo.
Pagal Bausmių vykdymo kodeksą, 4–10 metų laisvės atėmimą atliekantys nuteistieji gali būti paleisti lygtinai, kai atlieka pusę jiems paskirto laisvės atėmimo.
Jei nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, šis terminas gali būti trumpinamas dar iki devynių mėnesių. Kauno apylinkės teismo duomenimis, V. Gapšys sutinka, jog jam būtų taikoma intensyvi priežiūra.
Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Laisvės atėmimu „MG grupės“ politinės korupcijos byloje taip pat nuteistas buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Jis su R. Kurlianskiu siekė laisvės anksčiau laiko, bet teismai prašymų iki šiol netenkino.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
(be temos)