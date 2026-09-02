Teismui perduota visuomenininko Valdo Bartkevičiaus nužudymą planavusių asmenų byla

Kaip trečiadienį pranešė prokuratūra, asmenys yra kaltinami organizuotos teroristinės grupės veikla, teroristinės veiklos finansavimu, vykimu teroristiniais tikslais, rengimusi padaryti teroro aktą, neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu, neteisėtu disponavimu programine įranga ir slaptažodžiais.
Taip pat padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) atliekamo ikiteisminio tyrimo, kuris yra toliau tęsiamas.
Ikiteisminį tyrimą, pradėtą 2025 metais, organizuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras. LKPB atliekamo tyrimo metu aktyviai bendradarbiaujama su Valstybės saugumo departamentu bei tarptautiniais partneriais.
Šiame vykstančiame ikiteisminiame tyrime šiuo metu įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuotos teroristinės grupės nariai rengėsi padaryti Lietuvoje teroro aktą, nužudant ne mažiau kaip du asmenis dėl jų politinių – opozicinių pažiūrų Rusijos pilietį R. Gabbasovą, dėl jo viešos opozicinės veiklos, nukreiptos prieš dabartinę Rusijos Federacijos valdžią, ir visuomenininką V. Bartkevičių dėl jo viešos veiklos teikiant humanitarinę paramą nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 metų pradžioje į pareigūnus kreipėsi Lietuvoje gyvenantis R. Gabbasovas, savo automobilyje radęs nenustatyto asmens paliktą sekimo įrenginį.
LKPB pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atliekant ne viešo pobūdžio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad šio asmens gyvybei ir sveikatai yra kilusi reali grėsmė.
Tęsiant tyrimą buvo identifikuoti potencialūs planuojamo nužudymo vykdytojai bei padėjėjai ir nustatyta, kad šie asmenys taip pat planuoja ir vieno Lietuvos piliečio nužudymą. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad abiem atvejais aukos buvo pasirinktos dėl jų politinių pažiūrų bei susijusios viešos veiklos.
Pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 metų vasaros informaciją apie potencialias aukas, įskaitant techninių sekimo priemonių naudojimą, neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui į Lietuvą atvykę užsienio valstybių – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Graikijos – piliečiai.
Atlikus būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir pasitelkus Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus, 2025 metų kovo 12 dieną pagrindiniai įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje.
Vilniaus apygardos teismui perduotos baudžiamosios bylos medžiagą sudaro 51 tomas dokumentų. Kaltinamiesiems Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiams taikomos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas arba intensyvi priežiūra.
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