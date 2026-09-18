Teismuose – dviejų „Sportland LT“ akcininkų ginčas dėl 5,7 mln. eurų skolos

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 1 dieną atmetė Estijos bendrovės prašymą laikinai stabdyti Vilniaus komercinio arbitražo teismo liepos 23 dienos sprendimo vykdymą. Pakartotinį prašymą teismas atmetė ir rugsėjo 14 dieną.
„Pareiškėjos („Sportland International Group“ – BNS) skundo reikalavimas panaikinti arbitražo teismo sprendimą, nesant duomenų apie pradėtą vykdymo procesą, nėra pagrindas konstatuoti, kad kyla grėsmė galbūt palankaus pareiškėjai būsimo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo įvykdymui“, – rašoma teismo nutartyje.
Anot jos, arbitražas liepą iš dalies patenkino Korsakovų ieškinį Estijos bendrovei konstatavęs, kad jis turi teisę spręsti jų reikalavimus ir nurodė, kad Estijos įmonė privalo sumokėti jiems 5,7 mln. eurų su 6 proc. palūkanomis už įsigytas 1,2 tūkst. vienetų (15 proc.) Lietuvos įmonės akcijų.
Tačiau arbitražas atmetė reikalavimą dėl 566 tūkst. eurų palūkanų už mokėjimo vėlavimą.
„Sportland International Group“ prašė panaikinti arbitražo sprendimą bei laikinai sustabdyti jo vykdymą. Estijos įmonė teigė, kad netenkinus pastarojo reikalavimo ir vėliau patenkinus jos skundą įmonė patirtų neigiamų padarinių, nes gali sutrikti jos įprasta veikla, jai reikėtų papildomo finansavimo.
Apeliacinis teismas pažymėjo, kad Estijos įmonė nepateikė duomenų apie pradėtą priverstinio išieškojimo procesą, todėl laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nepakanka tik ginčyti arbitražo teismo sprendimo ar sandorio.
Nuo 1998 iki 2017 metų Lietuvos įmonei vadovavęs ir nuo 1997 metų jos akcininku esantis V. Korsakovas anksčiau BNS komentuoti situaciją atsisakė, tai padaryti pažadėjęs rugsėjo viduryje, tačiau ir tuomet padėties nekomentavo.
„Kol kas nuo komentarų susilaikysime, juos paskelbsime šiek tiek vėliau“, – rugsėjo pradžioje teigė „Sportland LT“ valdybos pirmininkas V. Korsakovas.
Šią savaitę jis BNS tikino, kad ginčo aplinkybes pakomentuos vėliau, kai matys, kad tam yra „tinkamas laikas ir tinkama situacija“.
Su Estijos „Sportland International Group“ BNS susisiekti nuo rugsėjo pradžios nepavyko.
Registrų centro duomenimis, „Sportland International Group“ valdo 85 proc. Lietuvos įmonės akcijų, o 15 proc. vis dar priklauso V. Korsakovui.
Pagrindinė Estijos bendrovės patronuojanti įmonė yra Jungtinės Karalystės „Frasers Group“.
Kaip teigiama Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje, 2025-2026 finansiniais metais, kurie baigėsi balandžio 30 dieną, „Sportland LT“ grynasis pelnas mažėjo 5,2 proc. iki 4 mln. eurų, o jos pajamos augo 11,4 proc. iki 70,4 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2026-2027 finansinių metų apyvarta sieks 72,7 mln. eurų.
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