Telšių rajone sunkvežimiui susidūrus su automobiliu žuvo pastarojo keleivė

Jo duomenimis, avarija įvyko šeštadienį apie 17 val. 30 min., netoli Kalnėnų kaimo. Kelyje Šiauliai–Palanga, automobilis „Audi A6“, vairuojamas vyro, gimusio 1983 metais, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu, kurį vairavo 1955 metais gimęs vyras.
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Audi A6“ keleivė gimusi 1962 metais.
Policija tiria nelaimės aplinkybes.
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