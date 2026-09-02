Tragedija Panevėžyje: prie daugiabučio – moters lavonas, krito iš didelio aukščio

Pasak Panevėžio apskrities policijos, apie nelaimę Ateities gatvėje praeivis pranešė rugsėjo 2 d. apie 11 val.
Atvykus medikams, 1957 metais gimusiai moteriai buvo konstatuota mirtis. Velionė gyveno šeštajame daugiabučio aukšte. Policija aiškinasi tragiško įvykio aplinkybes.
Įvykio liudininkai socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo nuotraukomis iš nelaimės vietos. Čia matyti greitosios medicinos pagalbos brigada ir prie daugiabučio namo gulintis lavonas, įdėtas į specialų mėlynos spalvos maišą.
Internautai teigė, kad velionės vyras tikino, jog žmona iškrito pati. Tačiau pastabiausieji atkreipė dėmesį, jog minėtame bute ir kambario, ir balkono langai – uždaryti.
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