Tragiškos keturračio avarijos sukėlimu įtariamam vyrui – kardomosios priemonės

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, žuvusiosios artimos aplinkos vyrui pareikšti įtarimai tyrime dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to žuvo žmogus.
Vyrui skirtos trys kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas.
Generalinės prokuratūros atstovė Izabelė Levickienė BNS raštu pirmadienį nurodė, kad asmuo kaltę pripažįsta, o nukentėjusiaisiais byloje bus pripažinti mažametės artimieji.
Policijos duomenimis, incidentas įvyko sekmadienį popiet, kai 1988 metais gimęs vyras, vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto. Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi 2017 metais gimusi mergaitė.
Kaip nurodė prokuratūra, bagis apvirto blaiviam vyrui apsisukant miško aikštelėje, nepasirinkus saugaus važiavimo greičio. Transporto priemonė nuvežta į automobilių saugojimo aikštelę, tuo metu vairuotojas buvo sulaikytas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą vyrui gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Šiaulių apylinkės prokuratūra, jį atlieka Tauragės apskrities policijos kriminalistai.
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