Ugniagesiai sudalyvavo nestandartinėje gelbėjimo operacijoje

„Ugniagesių darbas dažniausiai siejamas su gaisrų gesinimu ar gelbėjimo darbais avarijose. Tačiau kartais tenka atlikti ir visai neįprastas operacijas. Viena iš jų – nuo piršto saugiai nuimti įstrigusį žiedą, kai dėl tinimo ar kitų priežasčių žmogus pats jo nebegali nusiimti“, – apie nekasdienę gelbėjimo operaciją skelbė Elektrėnų PGT.
Tokiais atvejais medikai ne visada turi reikiamus specializuotus įrankius, todėl į pagalbą kviečiami ugniagesiai gelbėtojai.
Naudodami specialią įrangą ir veikdami itin atsargiai, jie sėkmingai nupjovė žiedą.
„Tai dar vienas pavyzdys, kad ugniagesiai gelbėtojai yra pasirengę padėti ne tik didelių nelaimių metu, bet ir sprendžiant netikėtas kasdienes situacijas. Profesionalumas, tikslumas ir noras padėti žmonėms – vertybės, kurios atsiskleidžia kiekviename jų darbe“, – pabrėžė tarnyba ir dėkojo ugniagesiams gelbėtojams už jų atsidavimą ir pagalbą visose situacijose.
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