Ukmergės rajone – mirtinas motorolerio smūgis į kelio ženklą: žuvo vairuotojas

Pranešimą apie šį įvykį Ukmergės rajono Paobelio kaime, kelyje Ukmergė–Petronys–Tulpiakiemis–Pagiriai, pareigūnai gavo 6.09 val., BNS nurodė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
„Pirminė informacija buvo, kad važiuojant nuo Ukmergės link Tulpiakiemio, likus apie kilometrą, nuo kelio nuvažiavęs motoroleris, šalia guli žmogus, ar gyvas, neaišku“, – sakė L. Kairienė.
Informacija apie įvykį buvo perduota policijos pareigūnams ir medikams. Šie, atvykę į avarijos vietą, konstatavo 1974 metais gimusio vyro mirtį.
Policijos duomenimis, vyras vingyje nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į kelio ženklą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to kyla eismo įvykis, kuriame žuvo žmogus.
Naujausi komentarai