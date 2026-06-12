Už juvelyrinių dirbinių vagystę Mažeikiuose teisingumas latvį pasivijo po dešimtmečio

Teismui perduotoje byloje latvis kaltinamas 2016 metais Mažeikiuose iš juvelyrinių dirbinių parduotuvės atvirai pagrobęs aukso dirbinių, kurių vertė siekia 11,4 tūkst. eurų.
Pasak prokuratūros, vyras savo kaltę pripažino ir teigė, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo.
Bylos duomenimis, 2016-ųjų balandį vyras atvyko į juvelyrinių dirbinių parduotuvę Mažeikiuose ir, apsimesdamas klientu, paprašė parodyti vestuvinius aukso žiedus.
Pardavėjai demonstruojant papuošalus, vyras pagriebė padėklą su 25 žiedais ir pasišalino iš parduotuvės. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido nustatyti įtariamąjį – anksčiau už vagystes kitose valstybėse teistą Latvijos pilietį.
Teisėsaugos žiniomis, įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Jam buvo paskelbta tarptautinė paieška, išduotas Europos arešto orderis. Po sulaikymų skirtingose valstybėse vyras 2026 metais buvo perduotas Lietuvai.
Kaip pažymėjo prokuratūra, iš kaltinamojo bus siekiama susigrąžinti Policijos departamento patirtas 6,1 tūkst. eurų ekstradicijos išlaidas.
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