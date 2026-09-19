Vaikams alimentų nemokėjęs vyras pasiųstas dirbti viešųjų darbų

Antradienį skirdamas bausmę, teismas įvertino tai, kad vyras nebaustas, nedirba ir skyrė keturis mėnesius viešųjų darbų, įpareigodamas neatlygintinai dirbti 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.
Teismas nustatė, kad vyras 2017 m. dirbo ir turėjo galimybę teikti savo vaikams išlaikymą, kuris buvo priteistas iš jo teismo sprendimu, tačiau to nedarė.
Be to, vyras tam tikrais laikotarpiais nuo 2017 metų iki 2026 metų neįsidarbino ir nesiregistravo Užimtumo tarnyboje o gaudamas lėšų iš atsitiktinių uždarbių, dalies šių lėšų vaikų išlaikymui nemokėjo, taip vengė pareigos išlaikyti savo vaikus.
J. G. kaltę pripažino ir paaiškino, kad nuo tada, kai pradėjo gyventi skyriumi su vaikų mama, vaikų išlaikymu nesirūpino, pinigų nepervesdavo. Vaikus matė, kai jie buvo dar visai maži.
Jis žinojo, kad savo vaikų išlaikymui turėjo mokėti teismo sprendimu iš jo priteistas lėšas, tačiau nemokėjo, nes neturėjo nuolatinio darbo ir pajamų.
Per visą laiką jis vaikams gimtadienio proga nupirko balansinius dviratukus, taip pat yra pervedęs vaikų mamai 2 tūkst. eurų.
„Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad J. G. kaltė dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos – vengimo išlaikyti vaiką – yra visiškai įrodyta“, – rašoma teismo pranešime.
Teismas nustatė, kad kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.
Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.
Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas šio kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Nuteistas vyras šiuo metu gyvena ir dirba užsienyje.
Naujausi komentarai