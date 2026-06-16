Vienam įtariamajam paramediko nužudymo byloje teismas pratęsė suėmimą

Kaip pranešė teismas, tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratęsta trims mėnesiams.
Teismas padarė išvadą, kad įtariamajam paskyrus vieną ar kelias švelnesnes kardomąsias priemones nebūtų galima pasiekti kardomųjų priemonių tikslų, todėl šiuo metu reikalinga tęsti suėmimą.
BNS rašė, kad prokuratūra trims mėnesiams prašo pratęsti suėmimą ir kitai įtariamajai paramediko nužudymu – buvusiai jo sutuoktinei Justinai Sadauskienei (Gaigalaitei).
Teismas nurodė, kad dėl jos suėmimo posėdis vyks trečiadienį popiet.
Prieš tai V. Solkanui ir J. Sadauskienei skirto dviejų mėnesių suėmimo terminas baigiasi birželio 21 dieną. Tuo metu V. Solkano tėvui Iljai Solkanui, kuris įtariamas neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu, teismas anksčiau skyrė 5 tūkst. eurų užstatą.
Kaip rašė BNS, greitosios medicinos pagalbos darbuotojas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.
Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas, tačiau teisėsauga nėra įvardijusi, ar tai nužudymo įrankis.
Prokuratūros duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.
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