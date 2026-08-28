 VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 migrantų

VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 migrantų

2026-08-28 09:22
ELTOS inf.

Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžta 13 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 migrantų</span>
VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 migrantų / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 51 užsieniečio, o Lenkijos pareigūnai pranešė fiksavę 8 tokius asmenis.

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1 268.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,8 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

Šiame straipsnyje:
VSAT
neteisėti migrantai
baltarusija
Lietuva
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