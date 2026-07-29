„Vyras atveš banko kortelę, nuo kurios reikės nuimti pinigus“: sukčiai įžūliai šluoja sąskaitas

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į Kaišiadorių rajono policijos komisariatą kreipėsi 1946 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad praėjusią savaitę Kaišiadoryse, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo.
Jis, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 4,5 tūkst. eurų. Šiuos pinigus nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pirmadienį pranešėjai vėl paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, kuri prisistatė policijos pareigūne ir pasakė, kad pas ją atvyks asmuo bei atveš banko kortelę, nuo kurios reikės nuimti pinigus. Tą pačią dieną moteris iš bankomato nuėmė 23 tūkst. eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Jonavos r. PK ketvirtadienį sulaukė 1964 m. gimusios moters pranešimo, kad pirmadienį Jonavoje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys kurie, prisistatė „Google“ ir banko darbuotojais.
Jie apgaule įtikino moterį atiduoti banko kortelę, kurią atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui. Vėliau moteris pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos pasisavinta 23 860 eurų. 1989 ir 2002 m. gimę įtariamieji uždaryti į areštinę.
Tą pačią dieną 1960 m. gimęs vyras kreipėsi į sostinės policiją. Anot jo, liepos 22 d. apie 19 val. Vilniuje, namuose, jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Prisistatę įmonės „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, sukčiai išviliojo banko mokėjimo kortelę bei įtikino vyrą per interneto platformą paimti 15 tūkst. eurų paskolą. Vėliau nukentėjusysis pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos neteisėtai buvo išgryninta 23 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1946 m.), kuri pareiškė, kad liepos 22 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys.
Anot moters, minėti asmenys, prisistatę medicinos, banko darbuotojai bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 9 tūkst. eurų.
Taip pat, kaip pranešė sostinės policija, antradienį policininkus kreipėsi moteris (gim. 1949 m.), kuri pareiškė, kad liepos 6 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 8,5 tūkst. eurų.
Nuo sukčių galimai nukentėjo ir Joniškio bei Šiaulių gyventojai.
Šiaulių AVPK duomenimis, antradienį Joniškio miesto gyventoja (gim. 1935 m.) aktyvavo gautą nuorodą ir, suvedusi banko duomenis, neteko 1 665 eurų.
Anot Šiaulių policijos, liepos 25 d. Šiauliuose, Gardino gatvėje, vyras (gim. 1981 m.) aktyvavo gautą nuorodą ir, suvedęs banko duomenis, neteko 4 989 eurų.
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Naujausi komentarai