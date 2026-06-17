Vyras policininkus pasitiko su kirviu rankose: atskleidė daugiau detalių

Ankstų rytą policijos ekipažas iš Joniškio atvyko į Kriukų miestelį. Pagalbos šaukėsi agresyvaus vyro išsigandusi žmona. Sutuoktinis mosikavo kirviu.
„Girdėjome, girdėjome, yra buvę. Kam nepasitaiko. Čia tiesiog alkoholis greičiausiai“, – svarstė vietos gyventojas.
Su kirviu rankoje vyras pasitiko ir policijos pareigūnus.
„Padėkite kirvį, padėkite kirvį. Naudosiu tazerį. Padėkite kirvį, prašau“, – vyrą ragino pareigūnai.
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Nepaklusęs pareigūnų reikalavimams, vyras buvo nuginkluotas elektros srove. Vos pargriuvusį jį sulaikyti pribėgo policininkai, tačiau vyras muistėsi ir toliau nepakluso.
„Bandant uždėti antrankius jis toliau priešinosi pareigūnams. Pareigūnui sužalojo koją, pareigūnei nustatytas rankos ir pilvo sumušimas“, – pasakojo Šiaulių apskrities policijos atstovas Artūras Šliavas.
„Man veržia rankas. Nori? Tau į dantis duosiu, asile“, – sulaikomas šaukė vyras.
Laimei, policijos pareigūnai sužaloti nesunkiai, prieš juos kirvis panaudotas nebuvo. Po apžiūros priėmimo skyriuje abu policininkai išleisti gydytis namuose.
„Jis tiesiog grumdamasis, muistydamasis, skėriodamasis ir spardydamasis kiek įmanoma priešinosi ant žemės“, – aiškino A. Šliavas.
Vietiniai incidento tikino nematę, tačiau svarstė, kad dėl visko kaltas alkoholis. Vyras, liaudiškai tariant, „šoko ant baltų arklių“, nors girtumą tikrintis atsisakė.
„Jeigu proto nėra, tai alkoholis dar neprideda iš viso“, – kalbėjo gyventojas.
„Kad žinočiau, kas čia galėjo daryti, tai būtų aišku. Nieko negirdėjau. Kažkas darbe šnekėjo, sakė, yra feisbuke“, – teigė pašnekovas.
Į policijos pareigūnus šeštadienį pasikėsinta ir Jonavoje. Vyras į policininkus paleido tris šūvius. Tačiau šiems atsitraukus sužalojimų išvengta. Apgadinti tik tarnybiniai policijos automobiliai. Pasikėsinimu į policijos pareigūno gyvybę įtariamą Jonavos gyventoją teismas leido suimti trims mėnesiams.
„Taip pasitaiko. Negaliu pasakyti, kiek kartų per savaitę ar per mėnesį, bet ypač pastaruoju metu tokių įvykių yra padaugėję“, – teigė A. Šliavas.
Vos prieš mėnesį galutinai išteisintas 2023 metų gruodį Vilniaus rajone moterį tarnybos metu nušovęs pareigūnas Darius Šerpytis.
Tąkart vyras gynėsi nuo link jo su peiliu besiartinusios ir itin agresyvios moters.
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