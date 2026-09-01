Vyro name policininkai rado šaunamąjį ginklą ir šovinių

Teisėsaugos duomenimis, ginklas ir šoviniai rasti pirmadienį, prieš 10 val., Tauragėje, M. Mažvydo gatvėje esančiame 1958 metais gimusio vyro name.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Namuose Tauragėje pareigūnai aptiko ir paėmė nenustatytos markės bei modelio šaunamąjį ginklą bei šaudmenis, antradienį pranešė policija.
Teisėsaugos duomenimis, ginklas ir šoviniai rasti pirmadienį, prieš 10 val., Tauragėje, M. Mažvydo gatvėje esančiame 1958 metais gimusio vyro name.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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