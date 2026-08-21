Žmogžudystė Zarasų rajone: teismas trim mėnesiams leido suimti įtariamąjį

Kaip skelbė BNS, Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje nušauta moteris, penktadienį pranešė Utenos apskrities policija.
Penktadienį, apie 4.40 val., policija gavo pranešimą, kad Zarasų rajone, sodyboje, rasta nušauta moteris, gimusi 1986 metais.
Į įvykio vietą buvo iškviesti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, apie įvykį informuota Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Apie 7.40 val. Utenoje, Pramonės ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sustabdė automobilį, kuriame buvo įtariamasis vyras, gimęs 1976 metais. Jis sulaikytas.
Sulaikymo metu ginklo su savimi jis neturėjo. Vyrui nustatytas 1,89 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. Ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė penktadienį kreipėsi į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo trims mėnesiams – skyrimo įtariamajam. Teismas prašymą patenkino.
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