 Alsys įvardijo, kodėl pasirinko Radzevičienę viceministre

Alsys įvardijo, kodėl pasirinko Radzevičienę viceministre

2026-08-12 17:29
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad žurnalistų etikos inspektoriaus Dainiaus Radzevičiaus sutuoktinę Jūratę Radzevičienę viceministre pasirinko jos teisinio išsilavinimo ir visuomenės informavimo srities žinių.

Lukas Alsys
Lukas Alsys / L. Balandžio/BNS nuotr.

„Tai yra tokia sritis, kuri reikalauja tokio aštraus ir konstruktyvaus proto. Man atrodo, kad J. Radzevičienė tikrai šias kompetencijas turi“, – Eltai trečiadienį sakė L. Alsys.

Ministras nurodė, kad kandidatų į šias pareigas buvo ne vienas. Vis tik vertybinė pozicija bei požiūriai, anot ministro, geriausiai sutapo su J. Radzevičiene.

„Rinkausi iš kelių kandidatų. Be abejo, turėjau ir pokalbius. Tai man patiko, kaip Jūratė bendrauja. Man atrodo, mes turime panašias vertybes, panašias pozicijas. Man patiko, kad tai žmogus, kuris nori diskutuoti, dirbti, o ne pritarti – ką aš ir akcentavau rinkdamasis savo komandą“, – kalbėjo Kultūros ministerijos vadovas.

Be J. Radzevičienės, L. Alsio politinėje komandoje jau dirba trys viceministrai – Lina Baublienė, Renata Kurmin ir Tomas Juočys. Ministerijos kanclerio pareigas eina Evaldas Raistenskis.

Šiame straipsnyje:
Lukas Alsys
viceministrė
Jūratė Radzevičienė
kultūros viceministrė

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