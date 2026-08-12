Alsys įvardijo, kodėl pasirinko Radzevičienę viceministre

„Tai yra tokia sritis, kuri reikalauja tokio aštraus ir konstruktyvaus proto. Man atrodo, kad J. Radzevičienė tikrai šias kompetencijas turi“, – Eltai trečiadienį sakė L. Alsys.
Ministras nurodė, kad kandidatų į šias pareigas buvo ne vienas. Vis tik vertybinė pozicija bei požiūriai, anot ministro, geriausiai sutapo su J. Radzevičiene.
„Rinkausi iš kelių kandidatų. Be abejo, turėjau ir pokalbius. Tai man patiko, kaip Jūratė bendrauja. Man atrodo, mes turime panašias vertybes, panašias pozicijas. Man patiko, kad tai žmogus, kuris nori diskutuoti, dirbti, o ne pritarti – ką aš ir akcentavau rinkdamasis savo komandą“, – kalbėjo Kultūros ministerijos vadovas.
Be J. Radzevičienės, L. Alsio politinėje komandoje jau dirba trys viceministrai – Lina Baublienė, Renata Kurmin ir Tomas Juočys. Ministerijos kanclerio pareigas eina Evaldas Raistenskis.
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