Anykščių rajone bus minimos Vaižgantinės

Ta proga bus pagerbti literatūrinės J. Tumo-Vaižganto premijos ir Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatai.
Šiais metais J. Tumo-Vaižganto premija bus įteikta rašytojai Aldonai Ruseckaitei už biografinį romaną „Vienatybė“.
Šventės dalyviai taip pat galės paklausyti folkloro grupės „Vilko pupos“ koncerto, apžiūrėti Vytauto Bagdono ir Raimundo Kovo fotografijų parodas.
Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno 901-oji šaulių kuopa vaišins šauliška koše.
J. Tumo-Vaižganto premija teikiama nuo 2002 metų.
