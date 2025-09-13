 Anykščių rajone bus minimos Vaižgantinės

Anykščių rajone bus minimos Vaižgantinės

2025-09-13 08:18
BNS inf.

Anykščių rajone, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime, šeštadienį bus minimos tradicinės Vaižgantinės.

Aldona Ruseckaitė
Aldona Ruseckaitė / Tomo Raginos nuotr.

Ta proga bus pagerbti literatūrinės J. Tumo-Vaižganto premijos ir Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatai.

Šiais metais J. Tumo-Vaižganto premija bus įteikta rašytojai Aldonai Ruseckaitei už biografinį romaną „Vienatybė“.  

Šventės dalyviai taip pat galės paklausyti folkloro grupės „Vilko pupos“ koncerto, apžiūrėti Vytauto Bagdono ir Raimundo Kovo fotografijų parodas.

Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno 901-oji šaulių kuopa vaišins šauliška koše.

J. Tumo-Vaižganto premija teikiama nuo 2002 metų.

