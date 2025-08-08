Anykščių rajone prie Šventosios vyks tradicinė naktigonė

Anot parko pranešimo, keturioliktoji naktigonė vyks, nepaisant, kad Šventoji išėjo iš krantų toje vietoje, kur per naktigonę pasirodydavo žirgai, vykdavo šokiai, būdavo kūrenami laužai.
Ji planuojama stovyklavietėje Žirgo take prie Šventosios upės „8 kilometras“.
„Jūsų laukia ir naujienos – pirmą kartą pasirodys žirgų teatras „Bingo“, pirmąkart arklininkai mokys prižiūrėti žirgus, – ne tik juos nuprausti, sušukuoti, pakinkyti, bet ir supinti kasas“, – teigiama parko pranešime.
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos regioninių parkų edukatoriai, ekologai ir kraštotvarkininkai pamokys sukrauti šieną į žaginius, pakaustyti arklius, Arklio muziejaus darbuotojai pasirūpins, kad vaikai išmoktų piemenų išdaigų.
Renginio kulminacija – žirgų maudynės Šventosios upėje.
Naktigonė, kai vasaros naktimis kaimo žmonės bendrai ganė arklius ir juos prausė upėje, gyvavo iki XX amžiaus pradžios, kai valstiečiai išsikėlė į vienkiemius.
