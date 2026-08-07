 Anykščių regioniniame parke vyks 15-oji naktigonės šventė

Anykščių regioniniame parke vyks 15-oji naktigonės šventė

2026-08-07 07:02
BNS inf.

Anykščių regioniniame parke penktadienį vyks jubiliejinė, 15-oji naktigonės šventė, kurios metu bus atkuriama senoji žirgų maudynių Šventosios upėje tradicija.

<span>Anykščių regioniniame parke vyks 15-oji naktigonės šventė</span>
Anykščių regioniniame parke vyks 15-oji naktigonės šventė / L. Balandžio / BNS nuotr.

Anot organizatorių, šiemet renginys pirmą kartą vyksta tradicijai gavus Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą.

Renginio organizatorių teigimu, vakaro kulminacija taps istorinio papročio atkūrimas – žirgų maudynės Šventosios upėje.

„Kaip ir anuomet, kai vasaros ir rudens naktimis kaimų arkliai būdavo bendrai ganomi, taip ir šiandien žirgai bris į upę, o šventės svečiai galės ne tik stebėti šį įspūdingą reginį, bet ir patys prisiliesti prie senosios tradicijos“, – teigiama pranešime.

Taip pat renginyje numatytos edukacijos, žirgų priežiūros pristatymai, kalvio amato demonstravimas, folkloro kolektyvų pasirodymai bei saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų ir krašto meistrų mugė.

Naktigonės tradicija, kai vasaros naktimis kaimo gyventojai bendrai ganydavo arklius ir juos maudydavo upėje, Lietuvoje gyvavo iki XX amžiaus pradžios, kol valstiečiai neišsikėlė į vienkiemius.

Šiame straipsnyje:
Anykščių regioninis parkas
15-oji naktigonės šventė
žirgų maudynės

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