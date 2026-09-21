Aukcione bus parduodami asmeniniai Brigitte Bardot daiktai

Pasak aukcionų namų „Millon“, bus parduodama iš viso daugiau kaip 280 daiktų iš 2025 m. mirusios kino dievaitės palikimo, įskaitant mažas figūrėles, minkštus žaislus ir suvenyrus.
Šie daiktai yra iš B. Bardot valdų Sen Tropeze ir jos buto Paryžiuje.
Taip pat aukcione bus parduodama „Olivetti“ rašomoji mašinėlė, kuria B. Bardot parašė antrąjį savo memuarų tomą, „Repetto“ baleto bateliai, portretai ir daugybė smulkių kasdienių daiktų.
Numatoma daiktų kaina svyruoja nuo 20 iki 10 tūkst. eurų. Dauguma daiktų įvertinti mažesne nei 100 eurų suma. Gautos lėšos bus skirtos Brigitte Bardot fondui ir jos vieninteliam sūnui Nicolas Jacques'ui Charrier.
B. Bardot, tarptautinę šlovę pelniusi tokiais filmais kaip „Ir Dievas sukūrė moterį“, mirė 2025 m. gruodžio 28 d., būdama 91 metų. Pasitraukusi iš kino pramonės ji skyrė savo veiklą gyvūnų gerovei ir 1986 m. įkūrė Brigitte Bardot fondą.
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