Aukcione – milijonų vertės kiaušinis: priklausė Rusijos imperatorių šeimai

Spindintis lobis, padengtas deimantais ir užsakytas mirštančiai dinastijai. Tai – „Žiemos kiaušinis“, kurį pagamino legendinis juvelyras Faberžė.
Šį labai prabangų meno kūrinį paskutinis Rusijos caras Nikolajus II padovanojo savo motinai, carienei našlei Marijai Fiodorovnai. Dovana įteikta 1913 metų Velykų dieną. Po penkerių metų Rusijos valdovų šeima buvo nužudyta bolševikų.
Tiesa, nemažai šių žymių kiaušinių prapuolė.
„Taigi, „Žiemos kiaušinio“ pagrindas pagamintas iš kalnų krištolo. Įdėta daug darbo. Pirmiausia buvo sudėtinga rasti tokį skaidrų kalnų krištolo gabalą. Tuomet reikėjo išpjauti ovalios formos kiaušinį ir iš vidaus išgraviruoti gražų snaigės motyvą, kad krištolas nesuskiltų. Ir, žinoma, 1913 metais, prieš atsirandant visoms technologijoms, neįtikėtina, kad visa tai buvo padaryta rankomis“, – pasakojo ekspertė Margo Oganesian.
Ekspertė įvardijo ir daugiau šio prabangaus kiaušinio savybių.
„Ant kiaušinio ir pagrindo pritvirtinami platininiai laikikliai, atrodantys kaip snaigės. Jie inkrustuoti rožės formos deimantais. Mes net žinome deimantų skaičių – 4,5 tūkst. Tiesa, pati jų neskaičiavau, tačiau turime originalią Faberžė sąskaitą“, – teigė moteris.
Caras kasmet per Velykas užsakydavo du kiaušinius – vieną savo žmonai, o kitą motinai. Neįtikėtina, tačiau jų dizainas ir gamyba trukdavo visus metus ir kainuodavo milžiniškas sumas.
„Mes tiksliai žinome, kiek jis kainavo – 24,6 tūkst. rublių. Tai buvo brangiausias Faberžė kūrinys. Prisiminkime, kad vidutinis darbininkas Maskvoje per mėnesį uždirbdavo 30 rublių. Taigi tai buvo neįtikėtinai didelė suma, kurią, žinoma, galėjo sau leisti tik Romanovai“, – aiškino ekspertė.
Faberžė sukūrė net 50 imperatoriškųjų Velykų kiaušinių, tačiau išliko tik 43. Tai pirmas kartas per daugiau nei du dešimtmečius, kai vienas iš jų parduodamas.
„Privačiose rankose liko tik šeši imperatoriškieji Velykų kiaušiniai. „Žiemos kiaušinis“ yra vienas iš geriausių imperatoriškųjų Velykų kiaušinių, kuriuos kada nors sukūrė Faberžė. Jo dizainas, meistriškumas, istorija – visa tai daro jį nepaprastai svarbų ir retą“, – kalbėjo M. Oganesian.
Retas Faberžė kiaušinis Londono aukcione turėtų būti parduotas už daugiau nei 20 mln. svarų sterlingų, arba beveik 23 mln. eurų.
