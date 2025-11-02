Dėl renovacijos šešiems mėnesiams užsidaro Paryžiaus katakombos

Paryžiaus katakombos – požeminės galerijos, kuriose nuo viduramžių iki Prancūzijos revoliucijos iš sostinės kapinių išvežta milijonai palaikų – bus modernizuotos, įrengta geresnė ventiliacija, apšvietimas ir patobulintas išplanavimas.
5,5 mln. eurų kainuosiantys darbai skirti pagerinti 600 tūkst. kasmetinių muziejaus lankytojų patirtį ir padėti išsaugoti ten saugomus palaikus.
Katakombose susikaupusi drėgmė, kuri laša ant žemės ir ant lankytojų, „kenkia kaulų išsaugojimui“, sakė objekto administratorė Isabelle Knafou (Izabel Knafu), prieš laikiną uždarymą paskutinį kartą labirintus parodydama naujienų agentūrai AFP.
Tokia drėgmė leidžia bakterijoms nusistovėti ir augti ant sukrautų skeletų liekanų.
Renovacijos metu bus siekiama išspręsti šią problemą, taip pat bus pertvarkytas beveik 800 m ilgio takas, kuriuo lankytojai eina lankydamiesi, ir kartu bus siekiama išlaikyti „autentišką“ šios vietos dvasią, sakė I. Knafou.
Kai kuriose vietose išpiešti grafičiai bus nuvalyti, nors I. Knafou teigė, kad daugelį užrašų ant galerijų sienų paliko XIX amžiaus lankytojai ir jie „beveik“ prisideda prie šios vietos istorijos.
Ji sakė, kad dėl anksčiau įvykdytų kai kurių šlaunikaulių, blauzdikaulių ir kaukolių vagysčių kaulai dabar yra sutvirtinti cementu.
Ji pridūrė, kad „kai kurie lankytojai, ypač amerikiečiai, atvyksta šiek tiek save pagąsdinti, nežinodami, kad tai tikri žmonių kaulai“.
„Tai mūsų protėviai, ir mes aiškiname, kad niekas nenori, jog kas nors maivytųsi ar žaistų su jų močiutės kaukole“, – teigė ji.
