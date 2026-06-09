Dėl šios paso smulkmenos jūsų gali neįsileisti į lėktuvą: taisyklė, kurią žino ne visi

Žmonės į lėktuvus neįsileidžiami dėl pačių įvairiausių priežasčių: neblaivumo, agresyvaus elgesio ar tiesiog nenumatytų nelaimingų sutapimų. Tačiau yra vienas dalykas, kuriuo kiekvienas keliautojas privalo pasirūpinti pats, kad nebūtų apsuktas prie vartų – tai tušti puslapiai pase.
Pavojus dažnai keliaujantiems
Daug keliaujantys asmenys savo pasuose greitai sukaupia daugybę spaudų, liudijančių apie apsilankymus užsienio šalyse. Laikui bėgant, šie puslapiai užsipildo, ir būtent tada pradeda galioti griežta „tuščio puslapio“ taisyklė.
Daugelis valstybių reikalauja, kad atvykėlio pase būtų bent vienas ar du visiškai tušti puslapiai. Jei jų nėra, oro linijos turi pilną teisę jūsų neįleisti į lėktuvą. Maža to, net jei kažkokiu būdu pavyktų įsėsti į lėktuvą, nėra jokios garantijos, kad jus praleis šalies, į kurią atvykote, pasienio kontrolė.
Išeitis – storesnis pasas
Jei jūsų pase nebeliko laisvos vietos, o dokumentą norite naudoti kelionėms, o ne tik kaip asmens tapatybės kortelę šalyje, teks kreiptis dėl naujo paso išdavimo.
Būtent dėl šios priežasties daugelis valstybių siūlo vadinamąjį „jumbo“ (padidinto puslapių skaičiaus) paso variantą. Jame yra kur kas daugiau vietos oro uostų spaudams. Nors toks dokumentas kainuoja šiek tiek brangiau, dažnai keliaujantiems žmonėms, norintiems išvengti nemalonių siurprizų oro uoste, ši investicija tikrai atsiperka.
Dažna keliautojų klaida
Nemažai žmonių, susidūrusių su šia problema, klaidingai manė, kad jei pasas vis dar galioja ir iki jo galiojimo pabaigos liko daug laiko, jis automatiškai tinka bet kokiai kelionei.
Neleiskite, kad vienas tuščias puslapis sugadintų jūsų ilgai lauktas atostogas. Prieš pakuodamiesi lagaminus įsitikinkite, kad jūsų pase yra bent du laisvi puslapiai naujiems spaudams.
(be temos)
(be temos)