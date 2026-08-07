 Druskininkuose vyks Dainavos krašto folkloro šventė

Druskininkuose vyks Dainavos krašto folkloro šventė

2026-08-07 07:13
BNS inf.

Druskininkuose penktadienį prasideda tris dienas truksianti 33-ioji Dainavos krašto folkloro šventė, šiemet skirta vandens reikšmei lietuvių tautosakoje, mitologijoje ir papročiuose.

<span>Druskininkuose vyks Dainavos krašto folkloro šventė</span>
Druskininkuose vyks Dainavos krašto folkloro šventė / Asociatyvi BNS nuotr.

Iki sekmadienio vyksiančioje šventėje dalyvaus daugiau kaip dešimt folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų.

Programoje numatyti folkloro, instrumentinės muzikos ir šokių koncertai, ritualinis sambūris, skirtingų Lietuvos regionų tradicijas pristatantys pasirodymai, amatų mugė bei nemokamos edukacijos.

Penktadienį Karolio Dineikos sveikatingumo parke vyks instrumentinio folkloro koncertas „Smagu tirliuoti“, taip pat rateliams skirtas koncertas „Aisim in daržalį“.

Šeštadienį prie Druskonio ežero folkloro ansambliai surengs muzikinių pasirodymų akciją „Nepyk, man pacinka folkloras!“, vėliau vyks ritualinis sambūris „Šalcinio giesmė“ ir skirtingų etnografinių regionų tradicijas pristatantis koncertas „Susiedų pasdainavimai, patancavojimai“.

Vienu pagrindinių šventės akcentų taps šeštadienio vakarą rengiamas muzikinis projektas „Beat Bitela“, kuriame lietuvių sutartinės bus jungiamos su elektronine muzika ir vokaline perkusija.

Visas tris šventės dienas Vinco Kudirkos gatvėje taip pat veiks tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo mugė, lankytojai bus kviečiami į nemokamas amatų edukacijas.

Šiame straipsnyje:
Druskininkai
Dainavos krašto folkloro šventė
šokiai
koncertas

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