Gimtadienį mini popiežius Leonas XIV, tačiau dovanos teko Vatikano darbuotojams

Vatikanas paskelbė popiežiaus dekretą, kuriuo panaikinami 2021 metais daugelį darbuotojų palietę atlyginimų apkarpymai. Tokį žingsnį, Šventajam Sostui ėmusis išlaidų taupymo priemonių COVID-19 laikotarpiu, žengė tuometinis popiežius Pranciškus.
Dekrete popiežius Leonas XIV teigė, kad algas mažinančios priemonės „dabar gali būti atšauktos, neabejojant, kad Šventojo Sosto ir Vatikano valstybinės institucijos įvairiomis priemonėmis toliau vykdys savo įsipareigojimą užtikrinti ekonominį tvarumą“.
Nepopuliarūs atlyginimų mažinimai apėmė 10 proc. mažesnį užmokestį kardinolams ir kiek mažiau ženklų algų sumažinimą biurų vadovams bei žemesnio rango kunigams ir vienuolėms. Kas dvejus metus vykstantis algų kėlimas buvo įšaldytas vyresniesiems pasauliečiams darbuotojams, nors žemesnio rango pasauliečiai darbuotojai ir toliau gavo didesnius atlyginimus.
Pranciškus tuo metu aiškino, kad mažinimai būtini norint išsaugoti darbo vietas, nes Šventasis Sostas taip pat susidūrė su struktūriniu deficitu, kuris tuomet buvo vertinamas apie 70 mln. eurų, ir 1 mlrd. eurų pensijų fondo deficitu.
Pandemija keliems mėnesiams uždarė Vatikano muziejus, atimdama iš Šventojo Sosto vieną iš pagrindinių pajamų šaltinių. Vatikano iždas taip pat nukentėjo nuo investicijų ir valiutų svyravimų.
Leonas XIV, matematikos specialistas ir buvęs savo augustinų vienuolių ordino vyresnysis, garsėja kaip finansinius reikalus išmanantis žmogus. Jo brolis Johnas Prevostas (Džonas Prevostas) neseniai Italijos transliuotojui „Mediaset“ sakė, kad popiežius jam neseniai padėjo išspręsti klausimą dėl mokesčių deklaravimo.
Netrukus po to, kai buvo išrinktas, Leonas XIV teigė, kad Vatikano finansinė padėtis nebuvo tokia bloga, kaip jis manė, ir kad Pranciškus atliko svarbių reformų. Vis dėlto, didelę dalį savo pontifikato pradžios Leonas XIV praleido keisdamas arba visiškai atšaukdamas kai kuriuos savo pirmtako finansinius sprendimus.
Kitame pirmadienį paskelbtame dekrete Leonas XIV atšaukė Pranciškaus planus perkelti dalį Vatikano slaptųjų archyvų ir bibliotekos fondų į popiežiškojo universiteto teritoriją kitoje miesto pusėje. Pranciškus buvo priėmęs tokį sprendimą, nes medžiaga nebetilpo dabartinėse saugyklose, tarp kurių yra ir didžiulis požeminis bunkeris.
Leonas XIV pažymėjo, kad „atsirado beprecedentės galimybės sukurti naujas erdves“ pačiame Vatikane. Jis nurodė pastatyti naują pastatą dabartinės automobilių stovėjimo aikštelės vietoje. Jame bus saugomi dokumentai, įskaitant senovinius rankraščius ir ištisas buvusių popiežių, religinių kongregacijų bei geradarių archyvines kolekcijas.
Leonas XIV pirmadienį apsilankė Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje ir pažymėjo, kad švęsti gimtadienį su jos darbuotojais yra ypač simboliška, nes jo motina buvo bibliotekininkė.
„Tiesiog norėčiau pasakyti, kad Dievas savo apvaizda – o kartais ir su humoro jausmu – visada mums primena, kad yra su mumis, – darbuotojams sakė Leonas XIV. – Daugelis iš jūsų gali nežinoti, kad mano mama buvo bibliotekininkė, o šiandien savo gimtadienio proga esu čia specialiai tam, kad su jumis visais pasisveikinčiau.“
Biblioteka ir archyvas yra atviri mokslininkams bei tyrėjams. Nedidelė parodų erdvė bibliotekoje taip pat kas savaitę yra atvira plačiajai visuomenei, turint rezervaciją ir iš anksto įsigytus bilietus.
Leonas XIV pirmadienį bibliotekoje lankėsi tam, kad atidarytų parodą apie vandenį – pirmąją dalį iš naujo penkerių metų ciklo „Katastrofa ir stebuklas“. Joje eksponuojama prancūzų menininko JR sukurta milžiniška banga, pastoliais pritvirtinta prie bibliotekos fasado.
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