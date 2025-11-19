 Gustavo Klimto paveikslas tapo antru brangiausiu kada nors aukcione parduotu meno kūriniu

2025-11-19 11:30
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Austrų dailininko Gustavo Klimto (1862–1918) paveikslas aukcione Niujorke parduotas už 236,4 mln. dolerių (apie 204 mln. eurų) – „Elisabeth Lederer portretas“ tapo antru brangiausiu meno kūriniu, kada nors parduotu aukcione.

Gustavo Klimto paveikslas tapo antru brangiausiu kada nors aukcione parduotu meno kūriniu / Scanpix nuotr.

Dėl 1914–1916 metais tapyto paveikslo interesantai varžėsi 20 minučių. Kas įsigijo kūrinį, „Sotheby‘s“ aukcionų namai neskelbia. Paveikslas vaizduoja svarbiausio G. Klimto mecenato dukterį balta kiniška suknele.

Brangiausias paveikslas, iki šiol parduotas aukcione, lieka Leonardo da Vinci priskiriamas „Pasaulio išganytojas“ („Salvator Munde“). Už jį 2017 m. paklota 450 mln. dolerių.

„Elisabeth Lederer portretas“ aplenkė aktorės Marilyn Monroe (1926–1962) portretą, kurį nutapė amerikiečių menininkas Andy‘is Warholas (1928–1987) ir kuris 2022 m. pavasarį aukcione buvo parduotas už 195 mln. dolerių. Šis dabar smuktelėjo į trečiąją vietą.

G. Klimtas buvo vienas svarbiausių Vienos secesijos judėjimo atstovų. Iki šiol brangiausiai aukcione parduotas jo kūrinys buvo paveikslas „Dama su vėduokle“. Jis 2023 m. Londone parduotas už 108,8 mln. dolerių.

„Elisabeth Lederer portretas“ priklausė vasarą mirusio milijardieriaus Leonardo Lauderio kolekcijai.

