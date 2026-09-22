Į ežerą išplaukė moliūguose: smagiausia, kai jie nuskęsta

Vokietijos mieste Mecherniche, netoli Kiolno, dalyviai didžiulėmis moliūgų valtimis turėjo kuo greičiau perplaukti ežerą.
Laimi tas, kuris pirmas pasiekia kitą krantą. O tai reiškia ir tokius nutikimus kaip „žmogus už borto“ ar „moliūgas tampa povandeniniu laivu“.
Štai 63-ejų Sabine Burchardt – vyriausia iš dalyvių. Ji pirmą kartą regatoje dalyvauja su šeima.
„Negalėjau miegoti. Bet pasakiau: svarbiausia smagiai praleisti laiką ir dalyvauti. O jeigu kas nors juoksis iš manęs, jei iš karto nerčiau į vandenį, tegul pirmiausia patys pabando“, – sakė S. Burchardt.
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Taip į milžiniškas daržoves susėdo 44 žmonės – 22 moterys ir 22 vyrai. Dalyvauti gali visi nuo 18 metų, kurie moka plaukti.
Pirmajame etape svarbiausia pasiekti kuo geresnį laiką.
O štai ir S. Burchardt išplaukia kartu su dukterėčia.
„Buvo nuostabu, neįkritau“, – džiaugėsi S. Burchardt.
„Taip. Aš irgi ne. Ir labai smagiai praleidome laiką“, – sakė S. Burchardt dukterėčia.
Vėliau S. Burchardt sūnėnas Fabio ir dukterėčios vaikinas Renė surengė savo irklavimo varžybas. Akivaizdu, kad jiedu dar turėjo ką išsiaiškinti.
„Varžėmės praėjusiais metais, tik tada jis buvo keliomis milisekundėmis greitesnis už mane. Todėl šįkart mano tikslas buvo neleisti jam manęs įveikti. Ir pagaliau pavyko“, – pasakojo dalyvis Fabio Sanchezas Burchardtas.
Žiūrovams tai taip pat buvo įspūdingas reginys.
„Labai smagu žiūrėti. Smagiausia, kai jie nuskęsta“, – sakė žiūrovė.
Smagiausia, kai jie nuskęsta.
„Įdomu. Manau, tai tikrai labai smagu“, – teigė moteris.
„Juokinga. Ir labai smagu būti pačiame veiksmo centre. Taip, mums labai smagu“, – pasakojo vokietė.
Regatą šiais metais laimėjo F. Sanchezas Burchardtas, o jo sesuo tituluota greičiausia moterimi.
„Buvo be galo smagu. Mes tikrai sugrįšime“, – tikino F. Sanchezas Burchardtas.
„Aš pasakyčiau lygiai tą patį“, – pridūrė S. Burchardt dukterėčia.
Abu laimėjo po 200 eurų ir, panašu, savo šeimai pridėjo dar vieną tradiciją.
Renginys vyko ūkyje, kuriame surengta ir moliūgų paroda. Šiemet čia pavyko užauginti apie milijoną moliūgų, o 200 tūkst. jų tapo didžiulėmis figūromis.
„Visi parodoje matomi moliūgai vėliau bus panaudoti. Jeigu jie dar geros būklės, bus naudojami gyvūnų pašarui. Jeigu yra šiek tiek pažeisti – grįš į lauką ir bus naudojami kaip trąšos“, – aiškino ūkininkas Maxas Biegeris.
Tokie milžiniški moliūgai užauga tik su daug vandens, trąšų ir priežiūros. Ūkininkai juos vakarais užkloja, kad nesušaltų, o dieną nuo kaitrios saulės pridengia skėčiais.
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