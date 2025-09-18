Igno Miškinio filmas „Pietinia kronikas“ atrinktas pretenduoti į „Oskaro“ nominaciją

Tokį sprendimą priėmė JAV Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta atrankos komisija Lietuvoje.
Anot Kino centro, JAV akademijos komitetai iš visų pasaulio šalių pretendentų atrinks geriausius filmus ir paskelbs finalinį nominantų penketuką, iš kurių tik vienas pelnys prestižinį „Oskarą“. 98-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija vyks 2026-ųjų kovą.
„Šiemet dėl galimybės siekti prestižinio „Oskaro“ apdovanojimo varžėsi juostos, kurių kiekviena turėjo didelių galimybių būti atrinkta. Sprendimą priėmėme po ilgų ir argumentuotų ginčų bei svarstymų. Vis dėlto, pasirinkome „Pietinia kronikas“ – dėl šio filmo ypatingo gyvybingumo, pulsuojančios energijos ir vilties, kurią jis skleidžia“, – pranešime cituojama atrankos komisijos pirmininkė, kino kritikė Neringa Kažukauskaitė.
Pasak Lietuvos kino centro, „Pietinia kronikas“ buvo pripažintas geriausiu Baltijos šalių filmu Talino „Juodųjų naktų“ kino festivalyje 2024-aisiais, o pagrindinis aktorius Džiugas Grinys Berlyno kino festivalyje buvo įvertintas „European Shooting Stars“ apdovanojimu.
Lietuvoje filmas pelnė net 12 Nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“, o šiuo metu jį matė daugiau kaip 411 tūkst. žiūrovų.
„Be abejonės, „Pietinia kronikas“ yra vienas ryškiausių šių metų lietuviškų filmų. Pasakodamas apie permainingą devyniasdešimtųjų laikotarpį, jis į kelias valandas sugeba sutalpinti jauno žmogaus brendimo, meilės ir tapatybės paieškų temas. Tai istorija, kuri vienu metu yra labai lietuviška ir universali, todėl gali puikiai reprezentuoti mūsų šalį „Oskarų“ apdovanojimų atrankoje“, – pranešime cituojamas Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius.
Pretendento siekti „Oskaro“ nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje atranką organizuoja Lietuvos kino centras ir Lietuvos kinematografininkų sąjunga (LKS).
2025 metų atrankos komisija: kino kritikės Neringa Kažukauskaitė (komisijos pirmininkė) ir Rūta Oginskaitė, prodiuseriai Arūnas Stoškus ir Uljana Kim, dokumentinio kino kūrėjas Arturas Jevdokimovas ir aktorė Eglė Mikulionytė.
2024-aisiais Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ buvo išrinktas Lauryno Bareišos filmas „Sesės“, 2023 metais – Marijos Kavtaradze „Tu man nieko neprimeni“, 2022 metais – L. Bareišos „Piligrimai“, 2021 metais – Jurgio Matulevičiaus „Izaokas“, 2020 metais – Karolio Kaupinio „Nova Lituania“.
