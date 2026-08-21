Indijos aukcione už milijoninę sumą parduoti Mahatmos Gandhi dienoraščiai ir kiti daiktai

Pasak aukcionų namų „Saffronart“, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą.
M. Gandhi (1869–1947) vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą britų kolonijinei valdžiai.
Aukcionų namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo M. Gandhi bendražygio Anando T. Hingorani šeimos kolekcijos.
Juos sudaro „moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai“, kuriuos M. Gandhi rašė A. T. Hingoraniui beveik dvejus metus.
„Šie apmąstymai suteikia retą galimybę pažvelgti, kaip Gandhi gyveno pagal savo viešai skelbtus principus, todėl tai yra ypač vertingas jo minties ir veiklos dokumentas“, – sakė vienas iš „Saffronart“ įkūrėjų Dineshas Vazirani.
A. T. Hingorani pirmą kartą susitiko su M. Gandhi 1930 m. Jis taip pat dalyvavo „Druskos žygyje“, kurio metu M. Gandhi ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti britų druskos monopolį.
M. Gandhi paskelbė pasipriešinimo pabaigą, kai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę.
Trečiadienio aukcione taip pat buvo parduoti M. Gandhi rankraščiai, du jo laiškai apie „dvasinę verpimo discipliną“, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš A. T. Hingorani kolekcijos.
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